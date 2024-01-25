С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 янв — ПРАЙМ. Второй западный окружной военный суд в ходе выездного заседания в Санкт-Петербурге приговорил Дарью Трепову к 27 годам колонии за теракт в петербургском кафе, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский (Максим Фомин), сообщил корреспондент РИА Новости из зала суда. Блиновская может объявить себя банкротом, сообщила ее адвокат

"Трепову признать виновной… и назначить наказание по совокупности преступлений в виде 27 лет лишения свободы в колонии общего режима со штрафом 600 тысяч рублей", — огласил приговор председательствующий судья Тимур Жидков.

Объединенная пресс-служба судов города сообщила, что суд удовлетворил иски к Треповой на 16,5 миллионов рублей. Судья Жидков признал за гражданскими истцами право на удовлетворение их исков в порядке гражданского судопроизводства, сообщил корреспондент РИА Новости.

Дарью Трепову обвиняют по пункту "б" части 3 статьи 205 УК РФ (теракт), части 4 статьи 222.1 УК РФ (незаконное приобретение, передача, хранение, перевозка, ношение взрывных устройств), части 4 статьи 327 УК РФ (приобретение, хранение, перевозка заведомо поддельного водительского удостоверения с целью облегчить совершение другого преступления). Свою вину она признала лишь в части статьи 327 УК РФ. ОБСЕ не заметила очередной теракт Киева, заявил дипломат

Гособвинитель в ходе прений требовала назначить Треповой 28 лет лишения свободы и штраф в размере 800 тысяч рублей. Максимальное наказание для женщин по совокупности преступлений по УК РФ составляет 30 лет. Трепова вместе с адвокатом просили отправить дело на доследование.

Владлен Татарский (Максим Юрьевич Фомин) был военкором, блогером и журналистом. В 2014 году присоединился к донецкому ополчению, в 2022 году — к батальону "Восток". Татарский освещал события в зоне СВО.

Погиб 2 апреля 2023 года в результате теракта в петербургском кафе "Стрит-бар". При взрыве десят ки людей получили ранения. Обвиняемую в теракте, Дарью Трепову, задержали на следующий день.

Изначально Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве общеопасным способом, а затем ужесточил статью до теракта и оборота взрывчатых веществ, наказание по которой возможно вплоть до пожизненного заключения, однако Треповой оно не грозит, поскольку, согласно российскому законодательству, женщина не может быть приговорена к пожизненному сроку, максимальная санкция — 25 лет лишения свободы.