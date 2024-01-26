МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. Население страны сократилось в два с половиной раза по сравнению с показателем 2014 годом, сообщил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в социальных сетях. Азаров объяснил, зачем Киев хочет мобилизовать 500 тысяч человек

Согласно данным аналитического ресурса "Опендатабот", рождаемость на Украине достигла самого низкого уровня за все годы независимости. Кроме того, по словам директора украинского Института демографии и социальных исследований имени М.В. Птухи Эллы Либановой, 2023 год станет годом катастрофического падения рождаемости.

"Население Украины сократилось, по сравнению с 2014 годом, в два с половиной раза. Никакие "голодоморы", которые они (власти Украины — ред.) придумали — они даже близко не сопоставимы с последствиями их правления сейчас", — заявил экс-премьер.

Азаров подчеркнул, что такой резкий спад еще ни разу не наблюдался за такой короткий период времени. По его словам, украинские власти таким образом издеваются над своим населением. Он отметил, что украинцы предпочитают покинуть страну, вместо того, чтоб "вытащить и растерзать" президента Украины Владимира Зеленского.

Ранее бывший премьер заметил, что население Украины упало до 19 миллионов человек.