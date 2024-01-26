МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. В Москве за сутки выпало пять — семь миллиметров осадков, сугробы впервые превысили полметра, заявил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. Вильфанд развеял миф о крещенских морозах

Как рассказал синоптик РИА Новости, в столице за прошедшие 24 часа выпало от пяти до семи миллиметров осадков, что составило 10-13 процентов от месячной нормы.

"В Москве впервые сугробы превысили полметра", — добавил Тишковец.

Он пояснил, что на ВДНХ зафиксировали 46-сантиметровый снежный покров, на Балчуге снега меньше — 44 сантиметра, а в Тушино сугробы составили 55 сантиметров. Кроме того, в Московской области рекордсменом стал Волоколамск — снежный покров там достиг 50 сантиметров.