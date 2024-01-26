2024-01-26T10:11:45+03:00
2024-01-26T10:11:45+03:00
2024-01-26T10:11:45+03:00
2024
https://1prime.ru/society/20240126/842895418.html
Сугробы в Москве впервые превысили полметра
Общество
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
В Москве за сутки выпало пять — семь миллиметров осадков, сугробы впервые превысили полметра, заявил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. Как рассказал... ПРАЙМ, 26.01.2024
общество , новости, москва, снегопад, зима
https://cdnn.1prime.ru/images/83544/38/835443834.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83544/38/835443834.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83544/38/835443833.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83544/38/835443833.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83544/38/835443821.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83544/38/835443821.jpg
https://1prime.ru/society/20240117/842822444.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. В Москве за сутки выпало пять — семь миллиметров осадков, сугробы впервые превысили полметра, заявил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
Как рассказал синоптик РИА Новости, в столице за прошедшие 24 часа выпало от пяти до семи миллиметров осадков, что составило 10-13 процентов от месячной нормы.
"В Москве впервые сугробы превысили полметра", — добавил Тишковец.
Он пояснил, что на ВДНХ зафиксировали 46-сантиметровый снежный покров, на Балчуге снега меньше — 44 сантиметра, а в Тушино сугробы составили 55 сантиметров. Кроме того, в Московской области рекордсменом стал Волоколамск — снежный покров там достиг 50 сантиметров.