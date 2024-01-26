МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин дал правительству РФ поручения законодательно закрепить сроки выплат членам семей погибших участников СВО, говорится в опубликованном на сайте Кремля перечне поручений. Конец не за горами. В Китае рассказали, почему финал СВО близок

Эти поручения даны по итогам встречи главы государства с членами семей военнослужащих — погибших участников спецоперации.

"Правительству РФ обеспечить внесение в законодательство изменений, предусматривающих: осуществление установленных выплат членам семей погибших (умерших) участников специальной военной операции в срок, не превышающий трех месяцев с даты подачи соответствующего заявления, либо направление членам этих семей уведомления об отказе в осуществлении выплат с указанием причин такого отказа", — сказано в сообщении.

Кроме того, Путин поручил скорректировать законодательство для возможности присвоения статуса ветерана боевых действий тем, кто участвовал в СВО без контракта. Согласно сообщению, статус должен быть дан участникам СВО на основании документов, подтверждающих ранения, травмы, контузии или заболевания, либо на основании реализованного наградного материала, в котором указаны основания награждения.

Срок исполнения указанного поручения — 1 апреля 2024 года. Ответственным назначен премьер-министр России Михаил Мишустин.

12 декабря прошлого года Путин подписал новую редакцию базового закона "О занятости населения в Российской Федерации". Документ, в том числе, предполагает право на приоритетное трудоустройство для участников спецоперации на Украине и членам их семей.

Госдума 13 декабря, приняла закон, который продлит на следующий год право участников спецоперации и членов их семей обратится за кредитными каникулами и обеспечит списание кредитных поручительств погибших или тяжело раненых бойцов.