МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. Указ президента России Владимира Путина "О мерах социальной поддержки многодетных семей" сделал статус многодетности для родителей бессрочным и закрепил отдельные меры поддержки таких граждан, сообщила в ходе заседания комиссии Генсовета "Единой России" по защите материнства, детства и поддержке семьи первый заместитель министра труда и социальной защиты РФ Ольга Баталина. В Госдуму внесли законопроект об отмене НДФЛ для многодетных семей

Она отметила, что согласно указу впервые разведен статус многодетной семьи и период, в течение которого семья получает меры поддержки на детей.

"Для родителей, которые воспитывают детей, статус многодетной семьи становится бессрочным. Ведь, согласитесь, независимо от того, сколько детям лет, если мама родила троих и более детей, она как мать всегда остается многодетной", — сказала она.

По словам Баталиной, указ содержит бессрочные меры поддержки для многодетных родителей, к которым относится приоритетное право на предоставление государственной социальной помощи на основании социального контракта, реализацию мер по стимулированию занятости многодетных родителей в сфере предпринимательской деятельности, а также партнерские скидочные программы в торговых и розничных сетях, которые реализуются при содействии региональных органов власти, и так далее.

"Новый указ в полном объеме сохранил все те гарантии, которые были в предыдущем указе. Он их несколько еще обновил и расширил", — заявила она.

Путин подписал указ "О мерах социальной поддержки многодетных семей", установив, что многодетной является семья, имеющая трех и более детей во вторник 23 января.