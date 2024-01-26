МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. Со стороны Запада нет решительного осуждения уничтожения Киевом российского самолета Ил-76 с украинскими военнопленными, заявил пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков. Рогов назвал три причины, почему ВСУ сбили Ил-76

Накануне авиакатастрофа обсуждалась на заседании Совета Безопасности ООН.

"Здесь нет решительного осуждения до сих пор от стран Запада этого ужасающего террористического акта, ужасающего уничтожения самолета, который перевозил для нас, в первую очередь, все-таки, там были наши летчики и наши сопровождающие, то есть погибли россияне, но и погибло очень большое количество военнопленных украинских", — ответил официальный представитель Кремля на вопрос об итогах заседания.

По его словам, произошедшее требует международной оценки, однако ни слова осуждения западными странами сказано не было.

Комментируя вопрос, планирует ли Москва предоставить доказательства вины Киева в катастрофе Ил-76, Песков заявил, что решения будут приниматься по мере получения всей информации.

Пресс-секретарь подчеркнул, что Киев последовательно уничтожает свое население с 2014 года, а инцидент с самолетом является продолжением этих действий. Население Украины сократилось в 2,5 раза, заявил Азаров

Ранее сообщалось, что найденные на месте падения самолета бортовой речевой самописец и прибор регистрации параметров полета доставлены для экспертизы в лабораторию специализированного НИИ. Отмечалось, что их техническое состояние хорошее и пригодно для расшифровки. Представитель экстренных служб рассказал агентству РИА Новости, что специалисты научно-исследовательского института (НИИ) начали расшифровку черных ящиков.

В среду ВСУ сбили над Белгородской областью военно-транспортный самолет Ил-76, перевозивший 65 украинских пленных на обмен. Все находившиеся на борту пленные, а также шесть членов экипажа и три сопровождающих погибли — итого 74 человека. По данным Минобороны России, Киев прекрасно знал о готовящейся перевозке пленных на обмен, который должен был состояться позднее в среду. В МИД России заявили, что крушение Ил-76 "ставит большой вопрос о возможностях хоть каких-то договоренностей" с Киевом.

Минобороны Украины отрицало причастность к авиакатастрофе. А Владимир Зеленский даже призвал начать международное расследование инцидента. Песков, комментируя его запрос, заявил, что международное расследование "однозначно нужно", если оно будет сосредоточено на преступлениях киевского режима.