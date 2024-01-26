2024-01-26T15:24:00+03:00
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2024
https://1prime.ru/society/20240126/842900728.html
Росстат подсчитал численность населения России на 1 января 2024 года
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Численность населения РФ по состоянию на 1 января 2024 года составила 146 миллионов 203 тысячи 613 человек, следует из предварительных данных Росстата. При этом, по данным... ПРАЙМ, 26.01.2024
общество , новости, россия, росстат, численность населения
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. Численность населения РФ по состоянию на 1 января 2024 года составила 146 миллионов 203 тысячи 613 человек, следует из предварительных данных Росстата.
При этом, по данным статистического ведомства, городское население составило почти 109,6 миллиона человек, а сельское — почти 36,6 миллиона человек.
Отмечается, что данные приведены без учета официальной статистической информации по Донецкой Народной Республике (ДНР), Луганской Народной Республике (ЛНР), Запорожской и Херсонской областям.
По состоянию на 1 января 2023 года показатель составлял 146 миллионов 447 тысяч 424 человека.