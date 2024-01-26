БЕРЛИН, 26 янв — ПРАЙМ. Министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил изданию Bild, что в настоящее время не видит угрозы нападения России на НАТО или его партнеров. В НАТО раскрыли шансы на вступление Молдавии в ЕС к 2030 году

"На текущий момент я не вижу угрозы нападения России на территорию или партнера по НАТО", — заявил Писториус и добавил, что Россия занята сейчас СВО на Украине.

Вместе с тем, министр пояснил, что это оценка обозримого будущего и аналитики придерживаются мнения, что через пять — восемь лет возможен иной сценарий.

Писториус выражал аналогичную позицию в эфире телеканала ZDF. По его словам, Берлин должен осознать опасность военного конфликта с Москвой, поэтому необходимо вооружаться. Глава военного ведомства призвал немцев быть готовыми к конфликту в 2027 году.

В январе Bild, ссылаясь на некий "секретный документ" вооруженных сил Германии опубликовало "план", как РФ, по мнению авторов, могла бы атаковать восточный фланг НАТО. Минобороны ФРГ, комментируя сообщения СМИ, заявило, что рассмотрение даже крайне маловероятных сценариев является частью повседневного военного дела. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на это заметил, что Bild в последнее время не гнушается публикацией уток.