МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. Вашингтон разочарован тем, что процесс ратификации Венгрией членства Швеции в НАТО затянулся, и не понимает, что является причиной задержки, заявил в интервью газете Guardian американский посол в Будапеште Дэвид Прессман. Посол США заявил, что Орбан проводит "фантазийную внешнюю политику"

По его словам, очень важно, чтобы венгерское правительство придерживалось своего обязательства, которое заключалось в том, что Будапешт не будет последним из союзников в ратификации членства Швеции.

"Держать слово — это очевидно важный элемент доверия и любых отношений", — подчеркнул Прессман.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто ранее отмечал, что Будапешт постоянно находится в контакте с Анкарой по вопросу ратификации членства Швеции в НАТО. Венгерские власти несколько раз заявляли, что Будапешт не будет последним из тех, кто осуществивил ратификацию.

Отвечая на вопрос о том, выдвигала ли Венгрия какие-то требования по данному вопросу, Прессман сказал, что "США не знают о том, что является причиной задержки венгерского правительства".

"Мы разочарованы, что это (процесс ратификации членства Швеции в НАТО — ред.) заняло так много времени", — подчеркнул американский дипломат.

Во вторник премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что пригласил шведского коллегу Ульфа Кристерссона в Будапешт для обсуждения приема Швеции в НАТО. В четверг телеканал SVT сообщал, что Кристерссон принял приглашение и заявил, что более интенсивный политический диалог между странами был бы полезен.

В среду Орбан сообщил, что поговорил по телефону с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом и отметил, что правительство Венгрии призывает парламент ратифицировать членство Швеции в НАТО при первой возможности.

Финляндия и Швеция на фоне событий на Украине в мае 2022 года подали заявки на вступление в альянс. Финляндия 4 апреля стала 31-м членом НАТО. Эрдоган официально утвердил членство Швеции в НАТО со стороны Турции, указ об утверждении ратификации протокола, одобренного турецким парламентом, опубликован в официальном вестнике правительства. После Турции заявке Швеции осталось получить венгерское одобрение.