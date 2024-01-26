МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. Установлена точка, откуда была запущена ракета, сбившая самолет Ил-76 в Белгородской области, следует из сообщения в Telegram-канале Следственного комитета России. В Киеве признали факт сорванного обмена пленными, которых везли на Ил-76

"С помощью радиолокационных средств объективного контроля воздушного пространства, а также следствием установлено, что зенитно-ракетное вооружение, из которого был поражен военно-транспортный самолет, располагалось в селе Липцы Харьковской области", — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что фрагменты тел погибших были изъяты и систематизированы для последующей экспертизы идентификации останков. Некоторые тела имели характерные татуировки, схожие с символами, найденными на телах представителей ВСУ, входящих в запрещенный полк "Азов".

Кроме того, среди уже приобщенных к делу вещдоков были найдены документы, подтверждающие личности погибших украинских военнопленных. Также были найдены сопроводительные документы ФСИН России, сообщил Следственный комитет.

Ранее самолет военно-транспортной авиации Ил-76 потерпел крушение в Белгородской области. На борту находились 65 украинских военнопленных, которых перевозили для заранее согласованного обмена, а также члены экипажа и сопровождающие. Установлено, что выживших в результате крушения нет.

Украина косвенно признала, что сбила Ил-76: в ГУР сетовали, что Россия якобы не оповестила "о необходимости обеспечения безопасности воздушного пространства" у Белгорода в это время.

МИД России также отметил, что нападение на Ил-76 вызывает сомнения в возможности дальнейших договоренностей с Киевом.