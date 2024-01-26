ПАРИЖ, 26 янв — ПРАЙМ. Французские фермеры, недовольные политикой правительства, намерены устроить в субботу акцию протеста около загородного дома президента Франции Эммануэля Макрона и его супруги Брижит в коммуне Ле-Туке-Пари-Плаж на севере страны, сообщил в пятницу телеканал BFMTV. В Берлине фермеры вновь вышли на протесты

"Независимое движение фермеров организует завтра колонну из 70 тракторов. Они должны выйти на манифестацию перед домом Эммануэля Макрона в Туке примерно в 11 часов (13.00 мск — ред.)", — говорится в сообщении телеканала.

В коммуне располагается четырёхэтажная вилла "Монежан", которую первая леди Франции Брижит Макрон унаследовала от своих родителей. В этом загородном доме пара иногда проводит выходные и отпуска.

Во Франции в последние недели протесты фермеров набирают обороты. С четверга они блокируют ключевые автотрассы, перекрывая движение тракторами, стогами сена и кучами навоза. Блокированы шоссе в районе таких крупных городов, как Тулуза, Страсбург, Лион, Бордо, а также Кале, Бове и других. Фермеры также забрасывают префектуры и здания администрации навозом и отходами.

Они требуют признания важности их профессии и осуждают политику правительства в сфере сельского хозяйства, которая, по их мнению, делает их неконкурентоспособными. В частности, они выступают против импортирования сельхозпродукции, ограничений на использование воды для ирригации, повышения стоимости дизельного топлива, а также ограничивающих мер по защите экологии и рост финансовой нагрузки на производство.