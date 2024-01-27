МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Канцлер Германии Олаф Шольц в феврале отправится в Вашингтон для встречи с президентом США Джо Байденом, чтобы обсудить помощь Украине, передает агентство Bloomberg. Шольц призвал ускорить процесс приема на работу украинских беженцев

"Шольц посетит Вашингтон для встречи с Байденом по вопросу помощи Украине", — говорится в сообщении агентства.

Выделение из бюджета США 61 миллиарда долларов Киеву, а также помощь Израилю и Тайваню обсуждаются единым пакетом с миграционной реформой, на проведении которой настаивает республиканская оппозиция, не выказывая пока готовности к компромиссу с демократами. В пятницу спикер палаты представителей США Майк Джонсон, занимающий третий по значимости пост в государственной иерархии, заявил, что проект договоренности о мерах обеспечения безопасности на южной границе страны в обмен на помощь Украине в нынешнем виде "обречен на провал".

Запрос администрации Байдена о дополнительных бюджетных ассигнованиях был направлен на Капитолийский холм почти четыре месяца назад. Он включает финансирование прежде всего для помощи Израилю и Украине, а также для противодействия Китаю в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В совокупности на эти цели Белый дом во главе с президентом хотели бы получить около 106 миллиардов долларов.

Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.