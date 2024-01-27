МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Глава МИД Колумбии в коммюнике выразил протест против "неуважительных и безответственных" заявлений президента Аргентины Хавьера Милея в отношении колумбийского лидера Густаво Петро и заявил, что немедленно отзывает из Буэнос-Айреса посла страны для консультаций. Итоговую версию "шоковых реформ" внесли в парламент Аргентины

"От имени правительства Колумбии министр иностранных дел выражает свой самый энергичный протест против неуважительных и безответственных заявлений президента Аргентинской Республики г-на Хавьера Милея в адрес президента Густаво Петро… В результате обстоятельств, созданных словами президента Аргентины, правительство Колумбии немедленно вызывает для консультаций представителя Колумбии в этой стране посла Камило Ромеро", — говорится в коммюнике на сайте МИД Колумбии.

Согласно тексту заявления, недопустимые высказывания прозвучали в ходе телеинтервью, вышедшего накануне. Милей в частности заявил журналистке, что Петро — "коммунист-убийца, который топит Колумбию".

"Правительство Колумбии решительно отвергает эту декларацию, которая посягает на честь первого президента, избранного демократическим и легитимным путем. Слова президента Милея игнорируют и наносят ущерб глубоким связями дружбы, взаимопонимания и сотрудничества, которые исторически объединяли Колумбию и Аргентину и укреплялись на протяжении двух столетий", — сказано в тексте документа.