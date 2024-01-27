МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Администрация президента США Джо Байдена после неудачного украинского контрнаступления разрабатывает новую стратегию для Украины, новый план делает акцент не на попытке захватить территории, а на помощи Киеву в отражении новых возможных наступлений, пишет газета Washington Post. Глава Пентагона Ллойд Остин лег в больницу

"Все еще испытывая боль от прошлогоднего неудачного контрнаступления на Украине, администрация Байдена разрабатывает новую стратегию, которая не будет делать акцент на отвоевывании территории и вместо этого сосредоточится на оказании помощи Украине в отражении новых российских наступлений, одновременно продвигаясь к долгосрочной цели укрепления её военной мощи и экономики", — пишет издание.

По словам источника издания, Украине будет трудно попытаться предпринять крупное наступление на всех фронтах, которое они пытались предпринять в прошлом году.

Другой источник газеты указывает, что план состоит в том, что позиционировать Украину так, чтобы она пока удерживала свои позиции на поле боя, но и также "направить их по другой траектории, чтобы они были намного сильнее к концу 2024 года".

Как отмечает издание, этой весной администрация Байдена надеется обнародовать десятилетние обязательства перед Украиной. На данный момент они составляются госдепом США, но при условии, что запрос Байдена на дополнительное финансирование Украины в размере 61 миллиарда долларов будет одобрен конгрессом. "Документ США… разрабатывается с учетом четырех этапов: борьба, строительство, восстановление и реформирование", — пишет газета со ссылкой на источники.

Ранее газета Financial Times сообщала со ссылкой на неназванного западного чиновника, что Украина после неудачного летнего контрнаступления меняет тактику и переходит к "активной обороне" в 2024 году. При этом отмечалось, что нового наступления Киева на Западе не ждут до 2025 года. Позже глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак в интервью испанской газете Mundo заявлял, что переход Украины к "обороне" невозможен.

Посол США на Украине Бриджет Бринк ранее заявляла, что США стремятся подписать с Украиной договор о гарантиях безопасности, по данному вопросу стартовали двусторонние консультации с украинским правительством.

Украинское контрнаступление началось 4 июня 2023 года, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". В январе Путин отмечал, что Украина провалила контрнаступление, инициатива находится в руках российских Вооруженных сил, и если так будет продолжаться, скоро встанет вопрос об украинской государственности. Как сообщал 19 декабря министр обороны РФ Сергей Шойгу, в ходе своего контрнаступления ВСУ потеряли 159 тысяч военнослужащих, 121 самолет, 766 танков, включая 37 "Леопардов". Ранее Шойгу заявлял, что поставки западного вооружения и ввод в бой украинским командованием стратегических резервов не изменили ситуацию на поле боя.

Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.