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Немецкий генерал назвал главное преимущество России перед Украиной
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Войска России побеждают ВСУ благодаря продвинутой логистике. Об этом каналу Welt заявил генерал-лейтенант Вооруженных сил Германии в отставке Роланд Катер. По его мнению, сегодня... ПРАЙМ, 27.01.2024
общество , транспорт, бизнес, новости, германия, россия, украина, преимущество, мнение
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Войска России побеждают ВСУ благодаря продвинутой логистике. Об этом каналу Welt заявил генерал-лейтенант Вооруженных сил Германии в отставке Роланд Катер.
По его мнению, сегодня украинской армии "важно нанести устойчивый ущерб логистике российских вооруженных сил, потому что сейчас кажется, что русские одержали верх".
Объясняя свой тезис, Катер отметил, что "одна из причин, по которой они (ВС России — прим. ред.) одержали верх, заключается в том, что, вопреки мнению многих, у них достаточно материалов и в остальном достаточно персонала".
В то же время немецкий генерал призвал поставлять Украине дальнобойные ракеты, которые, как он считает, могут нарушить баланс сил.
Российское руководство неоднократно заявляло, что военная помощь со стороны Запада не принесет для Украины ничего хорошего и лишь затягивает конфликт, а транспорт с оружием — законная целью для российских войск.