МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Войска России побеждают ВСУ благодаря продвинутой логистике. Об этом каналу Welt заявил генерал-лейтенант Вооруженных сил Германии в отставке Роланд Катер. СМИ раскрыли, какую помощь могут передать Киеву под видом учений НАТО

По его мнению, сегодня украинской армии "важно нанести устойчивый ущерб логистике российских вооруженных сил, потому что сейчас кажется, что русские одержали верх".

Объясняя свой тезис, Катер отметил, что "одна из причин, по которой они (ВС России — прим. ред.) одержали верх, заключается в том, что, вопреки мнению многих, у них достаточно материалов и в остальном достаточно персонала".

В то же время немецкий генерал призвал поставлять Украине дальнобойные ракеты, которые, как он считает, могут нарушить баланс сил.

Российское руководство неоднократно заявляло, что военная помощь со стороны Запада не принесет для Украины ничего хорошего и лишь затягивает конфликт, а транспорт с оружием — законная целью для российских войск.