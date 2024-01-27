МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. В столице наблюдается рекордно низкий уровень безработицы и стабильный спрос на высококвалифицированных специалистов, сообщил в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

"Сейчас в столице рекордно низкий уровень безработицы и стабильный спрос на высококвалифицированных специалистов", — отметил он.

По его словам, для развития экономики в текущих условиях важно идти на опережение по росту производительности труда.

Столичный градоначальник также сообщил, что в городе продолжат реализовывать нацпроект "Производительность труда".

"Продолжим реализацию нацпроекта "Производительность труда" в Москве. На конец 2023 года в него было вовлечено 260 столичных предприятий. Средний рост производительности труда на одном производстве благодаря нацпроекту — 40%", — сказал он и отметил, что благодаря проекту экономический эффект для одной компании составил в среднем 40 миллионов рублей в год, рост зарплаты — 19%

Нацпроект "Производительность труда" реализуется в столице с 2022 года.