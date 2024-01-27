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Собянин отметил рекордно низкий уровень безработицы в Москве
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В столице наблюдается рекордно низкий уровень безработицы и стабильный спрос на высококвалифицированных специалистов, сообщил в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин... ПРАЙМ, 27.01.2024
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. В столице наблюдается рекордно низкий уровень безработицы и стабильный спрос на высококвалифицированных специалистов, сообщил в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.
"Сейчас в столице рекордно низкий уровень безработицы и стабильный спрос на высококвалифицированных специалистов", — отметил он.
По его словам, для развития экономики в текущих условиях важно идти на опережение по росту производительности труда.
Столичный градоначальник также сообщил, что в городе продолжат реализовывать нацпроект "Производительность труда".
"Продолжим реализацию нацпроекта "Производительность труда" в Москве. На конец 2023 года в него было вовлечено 260 столичных предприятий. Средний рост производительности труда на одном производстве благодаря нацпроекту — 40%", — сказал он и отметил, что благодаря проекту экономический эффект для одной компании составил в среднем 40 миллионов рублей в год, рост зарплаты — 19%
Нацпроект "Производительность труда" реализуется в столице с 2022 года.