БРАТИСЛАВА, 27 янв — ПРАЙМ. Словакия должна иметь нормальные отношения с Москвой, заявил в интервью новостному изданию Teraz премьер-министр страны Роберт Фицо. Фицо поддержал программу Евросоюза о выделении Киеву 50 миллиардов евро

Он пообещал сделать шаги в данном направлении.

"Я хочу иметь с Украиной, как и с любым другим государством, включая Россию, нормальные, стандартные отношения. Как глава правительства я хочу сказать: да, я начну делать шаги к стандартизации отношений с Россией, так как мы делаем это с Украиной", — пояснил он.

Кроме того, Фицо выступил за скорейшее завершение конфликта на Украине и начало переговоров.

В декабре прошлого года он заявлял, что считает необходимым диалог Братиславы и Москвы и отверг представление о необходимости из-за украинского конфликта делать вид, что России не существует.

В ноябре 2023 года премьер принял послов США и России. Он отмечал, что относится "с уважением к каждому из них, потому что не носит черно-белые очки". Фицо также заявил, что Словакия должна готовиться к периоду, который последует после завершения конфликта на Украине, и "стандартизации словацко-российских отношений".