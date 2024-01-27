КИШИНЕВ, 27 янв — ПРАЙМ. Причины для того, чтобы готовиться к войне в Европе отсутствуют, заявил Премьер Румынии Марчел Чолаку. 

Логотип НАТО перед штаб-квартирой Организации

Володин предупредил об опасности идеологии руководства стран НАТО

Ранее газета Politico сообщала, что глава генштаба вооруженных сил Великобритании Патрик Сандерс призвал британцев быть готовыми к службе в армии в случае конфликта с Москвой. Министр обороны ФРГ Борис Писториус заявлял, что сейчас не видит угрозы нападения России на территорию НАТО, но "через пять — восемь лет возможен иной сценарий".

"Нет необходимости готовиться к войне", — заявил Чолаку журналистам в ответ на просьбу прокомментировать указанные выше заявления.

Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин рассказал в интервью РИА Новости, что заявления про якобы планы нападения России на НАТО — это элемент информационной войны для оправдания нынешней гибридной агрессии Запада против РФ. Как отмечал глава МИД РФ Сергей Лавров, у России "нет никакого желания, никакой необходимости, ни военной, ни политической, ни экономической, куда-то на кого-то нападать".