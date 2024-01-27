КИШИНЕВ, 27 янв — ПРАЙМ. Причины для того, чтобы готовиться к войне в Европе отсутствуют, заявил Премьер Румынии Марчел Чолаку. Володин предупредил об опасности идеологии руководства стран НАТО

Ранее газета Politico сообщала, что глава генштаба вооруженных сил Великобритании Патрик Сандерс призвал британцев быть готовыми к службе в армии в случае конфликта с Москвой. Министр обороны ФРГ Борис Писториус заявлял, что сейчас не видит угрозы нападения России на территорию НАТО, но "через пять — восемь лет возможен иной сценарий".

"Нет необходимости готовиться к войне", — заявил Чолаку журналистам в ответ на просьбу прокомментировать указанные выше заявления.

Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин рассказал в интервью РИА Новости, что заявления про якобы планы нападения России на НАТО — это элемент информационной войны для оправдания нынешней гибридной агрессии Запада против РФ. Как отмечал глава МИД РФ Сергей Лавров, у России "нет никакого желания, никакой необходимости, ни военной, ни политической, ни экономической, куда-то на кого-то нападать".