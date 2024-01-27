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Премьер Румынии отверг возможность возникновения войны в Европе
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Причины для того, чтобы готовиться к войне в Европе отсутствуют, заявил Премьер Румынии Марчел Чолаку. Ранее газета Politico сообщала, что глава генштаба вооруженных сил... ПРАЙМ, 27.01.2024
общество , новости, румыния, европа, марчел чолаку
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https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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КИШИНЕВ, 27 янв — ПРАЙМ. Причины для того, чтобы готовиться к войне в Европе отсутствуют, заявил Премьер Румынии Марчел Чолаку.
Ранее газета Politico сообщала, что глава генштаба вооруженных сил Великобритании Патрик Сандерс призвал британцев быть готовыми к службе в армии в случае конфликта с Москвой. Министр обороны ФРГ Борис Писториус заявлял, что сейчас не видит угрозы нападения России на территорию НАТО, но "через пять — восемь лет возможен иной сценарий".
"Нет необходимости готовиться к войне", — заявил Чолаку журналистам в ответ на просьбу прокомментировать указанные выше заявления.
Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин рассказал в интервью РИА Новости, что заявления про якобы планы нападения России на НАТО — это элемент информационной войны для оправдания нынешней гибридной агрессии Запада против РФ. Как отмечал глава МИД РФ Сергей Лавров, у России "нет никакого желания, никакой необходимости, ни военной, ни политической, ни экономической, куда-то на кого-то нападать".