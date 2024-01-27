ГАТЧИНСКИЙ РАЙОН (Ленинградская обл.), 27 янв — ПРАЙМ. Россия сделает все возможное, чтобы окончательно искоренить нацизм, заявил в субботу на церемонии открытия мемориала жертвам нацистского геноцида в СССР в годы Великой Отечественной войны президент РФ Владимир Путин. "Прекрасно сказано, господин Путин". В Турции поддержали позицию России

"Мы сделаем все, чтобы пресечь и окончательно искоренить нацизм. Последователи нацистских палачей, как бы они себя сегодня ни называли, обречены", — сказал он.

Путин подчеркнул, что "ничто не сможет остановить стремление миллионов людей не только в нашей стране, но и на всей планете, к подлинной свободе, справедливости, миру и безопасности".

"Светлая память всем погибшим. Слава советскому солдату, сокрушившему нацизм", — добавил он.

Российский лидер отметил, что блокада Ленинграда была беспрецедентной по жестокости и цинизму.

"Беспрецедентной по масштабу жестокости и цинизма стала блокада Ленинграда — решение нацистов истребить целый город. Более миллиона ленинградцев — именно мирных жителей — стали жертвами голода, холода, бесконечных обстрелов и бомбежек", — заявил Путин.

Глава государства также отметил, что неонацисты в ряде стран взяли на вооружение методы гитлеровцев.

"Режим в Киеве возвеличивает пособников Гитлера, эсэсовцев, использует террор против всех неугодных, продолжаются варварские обстрелы мирных городов и поселков, убийства стариков, женщин, детей. В ряде стран Европы русофобия продвигается как государственная политика", — сказал президент РФ.

По словам Путина, в странах Прибалтики сейчас "десятки тысяч людей объявляют недочеловеками и лишают самых элементарных прав, подвергают травле".

"Мы видим, как в наши дни фактически пересматриваются итоги нюрнбергского процесса, в ходе которого нацизму была дана однозначная правовая оценка. В некоторых странах не только переписывают историю и оправдывают палачей. Реваншисты и неонацисты взяли на вооружение идеологию и методы гитлеровцев", — добавил российский лидер.