РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 янв — ПРАЙМ. Стена жилого пятиэтажного дома начала рушиться в Ростове-на-Дону, жильцов эвакуировали, отметил журналистам представитель ГУМЧС России по Ростовской области. Оператор поездов в Крым в августе запускает рейсы из Симферополя в Адлер и Ростов-на-Дону

"В 20.00 (совпадает с мск — ред.) поступило сообщение о том, что происходит обрушение стены первого подъезда пятиэтажного трехподъездного жилого дома на улице Нариманова, 72/3", — сообщил представитель ведомства.

Дом отключен от газоснабжения. Эвакуировали 80 человек.Представитель ГУМЧС России по Ростовской области сообщил, что пострадавших при обрушении стены нет.

Глава администрации города Алексей Логвиненко подчеркнул, что данный дом был признан аварийным в 2020 году, однако жильцы переселиться в маневренный фонд отказались.

Он отметил, что на место происшествия прибыли два автобуса для оперативного размещения жителей дома. На базе 82-й школы организован пункт временного размещения.

Ранее в ноябре в Астрахани обрушились два подъезда жилого пятиэтажного дома. Было эвакуировано 213 человек. Погиб один человек. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности и об уничтожении имущества. В настоящее время продолжается разбор поврежденных строительных конструкций.