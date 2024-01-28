МОСКВА, 28 янв — ПРАЙМ. Первый тур выборов президента Финляндии состоится в воскресенье с участием девяти кандидатов, основная борьба разворачивается между бывшим премьером Александром Стуббом и экс-главой МИД Пеккой Хаависто, которые, вероятно, и выйдут во второй тур. Одна из интриг — сколько голосов наберет кандидат от правой партии "Истинные финны" Юсси Халла-ахо, который под конец предвыборной кампании по популярности вплотную приблизился к Хаависто. В Финляндии могут полностью запретить россиянам сделки с недвижимостью

ВЫБОРЫ НА ФОНЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО СПАДА

Выборы президента Финляндии состоятся 28 января. Полномочия действующего президента Саули Ниинистё истекают в феврале, он возглавляет страну уже два шестилетних срока. Кампания проходит на фоне ухудшения экономической ситуации в стране, а также впервые после присоединения Финляндии к НАТО. Если второе не сказывается очевидно на жизни граждан, то первое затрагивает их напрямую.

Согласно прогнозу центробанка Финляндии на 2023-2026 годы, экономика страны находится в рецессии и начнет восстанавливаться только к концу следующего года, а рост покажет в 2025 году. Министр финансов Риикка Пурра заявляла, что экономика Финляндии находится в "хронически слабом" состоянии и нуждается в реформировании.

На фоне этого наблюдается повышенный интерес избирателей к выборам. Об этом, в частности, свидетельствуют данные о количестве воспользовавшихся досрочным голосованием. Явка там составила 44% — почти на 8% больше, чем в 2018 году.

Если ни один из кандидатов не наберет более 50% голосов в первом туре, то второй тур состоится 11 февраля.

ДЕВЯТЬ ИЗ ЛАРЦА

За президентское кресло борются девять кандидатов. Однако главных претендентов двое: экс-премьер Стубб и экс-министр иностранных дел Хаависто. Разные опросы отдают первое место Стуббу, который последние несколько лет был вне политической жизни и работал в частном секторе. В политику он вернулся частично по просьбе нынешнего премьера и давнего соратника по Национальной коалиционной партии Петтери Орпо, как он сам заявлял, ввиду сложной политической ситуации.

Программы всех кандидатов мало отличаются. На телевидении каждому из них дали возможность поучаствовать в дебатах, кандидаты высказывали мнения по внешней и внутренней политике.

Кандидат от правой партии Халла-ахо, находящийся в тройке лидеров по результатам опросов, довольно радикально относится к России, о чем свидетельствуют его высказывания об убийстве российских военных, однако он единственный считает, что президенту Финляндии не стоит отказываться от общения с российским руководством, если Россия проявит инициативу. При этом он выступает за полное закрытие границы с РФ, запрет двойного гражданства для россиян и лишение гражданства "задним числом".

Единственным кандидатом, который не согласен с закрытием границы с Россией, стала Ли Андерссон от партии "Левый союз", однако это не говорит о ее положительном отношении к соседнему государству, поскольку она объясняет свою позицию лишь необходимостью соблюдать международное право. Когда границу начали закрывать, она перестала комментировать эту тему. По всем остальным вопросам Андерссон не слишком отличается от других кандидатов. По данным последнего опроса Yle, ее готовы поддержать 7% избирателей.

Шесть кандидатов из девяти согласны или скорее согласны с утверждением, что Россию следует исключить из Совбеза ООН, несогласные ссылаются на технические сложности в исключении страны и опасаются, что это освободит Россию от обязанностей, накладываемых членством в СБ ООН.

Все кандидаты выступают за продолжение всесторонней поддержки Украины, даже если поддержка остальных членов ЕС ослабнет.

ПОЛИТИЧЕСКИЕ БЛИЗНЕЦЫ

Мало отличаются и взгляды основных претендентов на президентство. Разделяет их партийная принадлежность. Стубб состоит в Национальной коалиционной партии, а Хаависто — кандидат от "зеленых".

До СВО и Стубб, и Хаависто относились к России достаточно лояльно и не предпринимали попыток обострить обстановку. Оба способствовали поддержанию хороших отношений с Москвой, в том числе в вопросе смягчения визовых требований для россиян. В 2011 году Стубб, еще будучи членом кабмина, называл Россию "страной возможностей", важным партнером Финляндии в двустороннем и международном плане, подчеркивал, что об угрозах со стороны Москвы не может быть и речи. Однако в 2022 году его мнение, как и мнение Хаависто, изменилось.

Хаависто в 2012 году не поддерживал рассуждения о необходимости вступления страны в НАТО, выступал против увеличения оборонных расходов и заявлял, что членство в альянсе не укрепит безопасность Финляндии. Однако после начала СВО он не только поддержал стремление правящих кругов вступить в НАТО, но и сам подписывал акт о присоединении страны. Стубб же на протяжении всей своей политической жизни был убежденным сторонником НАТО.

И Стубб, и Хаависто согласны с решением закрыть границу с Россией, оба исключительно положительно относятся к членству страны в НАТО и оборонному соглашению с США. Эти шаги, по их мнению, укрепили безопасность Финляндии.

Относительно НАТО они расходятся лишь в вопросе размещения контингента и ядерного оружия. Стубб выступает за размещение войск альянса в Финляндии, а также за временное размещение и транзит ядерного оружия. Хаависто не согласен с этим.

В отношении Украины Стубб и Хаависто схожи во мнениях: оба убеждены, что страну необходимо поддерживать и обязуются продолжать помощь в случае победы на выборах. Стубб считает, что Россия "уже проиграла", поскольку, по его мнению, Украина остается независимым государством и станет членом ЕС. На предвыборных дебатах Стубб говорил, что Финляндия как председатель ОБСЕ в 2025 году могла бы стать посредником в установлении мира на Украине.

ОДНОГО ТУРА МАЛО

Согласно исследованию общественного вещателя Yle, за неделю до выборов Стубб несколько растерял сторонников, однако все равно находился на несколько процентных пунктов впереди остальных: 27% против 23% у Хаависто.

При этом опросы фиксируют всплеск поддержки кандидата от правых Халла-ахо. Его уровень поддержки вырос с 10% до 18%. По данным опроса издания Helsingin Sanomat, он отстает от Хаависто всего на два процентных пункта, а это делает его претендентом на второе место, если такая динамика сохранится.

В любом случае ни один из претендентов не набирает однозначно больше половины голосов, что делает второй тур фактически неизбежным.

На этот случай опрос Yle дал более однозначные результаты. В поединке с Хаависто Стуббу прочат 59% против 41%, а с Халла-ахо — 75% против 25%. Успех стремительно вернувшегося в политику Стубба финские эксперты объясняют просто: это кандидат от правящей партии.