МОСКВА, 28 янв — ПРАЙМ. Российская Федерация могла бы в самые короткие сроки завершить конфликт на Украине за столом переговоров, как об этом заявлял глава российского МИД Сергей Лавров, но Соединенные Штаты не позволяют этому случиться, — такое мнение в беседе с YouTube-каналом Judging Freedom офицер разведки ВС США в отставке Скотт Риттер. "Будут сражения". Разведчик ВС США предсказал дальнейший ход спецоперации

Ранее министр иностранных дел РФ напомнил, что Российская Федерация открыта к переговорам по Украине и отметил, что администрация Соединенных Штатов готова обсуждать работу посольств и ситуацию с задержанными, но не конфликт на Украине. Вместе с тем Лавров заявил о готовности Москвы выслушать любого, искренне заинтересованного в справедливости, в том числе в отношениях между Россией и Украиной.

Комментируя ситуацию, Риттер отметил: "Риторика Белого дома не имеет ничего общего с реальностью, а также игнорирует то, что говорит Лавров. Россия готова положить этому конец. Это могло закончиться уже сегодня, если бы они сели за стол переговоров".

Как считает разведчик, американской администрации следовало учитывать позицию России в отношении членства Украины в НАТО. Москва, по его мнению, всегда была готова разумно обсуждать ситуацию, учитывая интересы национальной безопасности страны.

"Что касается расширения НАТО и использования Украины как механизма для подрыва России, мы бы никогда не допустили ничего подобного в отношении США, — говорит Риттер. — Я хочу, чтобы американцы понимали, что мы пытается сделать с Россией. Если мы представим обратную ситуацию, что они хотят отобрать Калифорнию или Техас, забрать Аризону, мы бы никогда не позволили этого и начали войну".

Глава фракции "Слуга народа" в Верховной раде и член комитета по нацбезопасности, обороне и разведке Давид Арахамия в ноябре признал, что конфликт на Украине мог завершиться еще весной 2022 года, но бывший на тот момент премьер-министром Британии Борис Джонсон призвал киевские власти ничего не подписывать с Россией и "просто воевать".

Осенью 2022 года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, запрещающий вести переговоры с Россией до тех пор, пока ее возглавляет Владимир Путин.