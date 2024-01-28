СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв — ПРАЙМ. Взятие под контроль всей Украины и Крыма было целью Запада в событиях десятилетней давности, заявил в эфире "Вести-Крым" глава Крыма Сергей Аксенов. В Крыму назвали последствия возможного вступления России в НАТО

"Целью (американцев и Запада — ред.) был не один Крым, а Украина. Крым — да, стратегическую роль имеет в Черном море, все понимали значение и важность Крыма, что здесь подавляющее большинство за Россию и Владимира Владимировича Путина… Но целью была Украина", — ответил он на вопрос о судьбе полуострова в украинских реалиях.

В 2014 году на фоне госпереворота на Украине в Крыму прошел референдум. Его участники проголосовали за присоединение полуострова к России. 17 марта президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании Республики Крым суверенным государством. 18 марта 2014 года Путин, председатель Совета министров Крыма Сергей Аксенов, председатель Государственного совета Крыма Владимир Константинов и глава Севастополя Алексей Чалый подписали Договор между Российской Федерацией и Республикой Крым о принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов.