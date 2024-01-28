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Целью Запада десять лет назад была вся Украина и Крым, заявил Аксенов
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Взятие под контроль всей Украины и Крыма было целью Запада в событиях десятилетней давности, заявил в эфире "Вести-Крым" глава Крыма Сергей Аксенов. "Целью (американцев и Запада —... ПРАЙМ, 28.01.2024
общество , регионы, экономика, новости, россия, крым, сша, украина
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв — ПРАЙМ. Взятие под контроль всей Украины и Крыма было целью Запада в событиях десятилетней давности, заявил в эфире "Вести-Крым" глава Крыма Сергей Аксенов.
"Целью (американцев и Запада — ред.) был не один Крым, а Украина. Крым — да, стратегическую роль имеет в Черном море, все понимали значение и важность Крыма, что здесь подавляющее большинство за Россию и Владимира Владимировича Путина… Но целью была Украина", — ответил он на вопрос о судьбе полуострова в украинских реалиях.
В 2014 году на фоне госпереворота на Украине в Крыму прошел референдум. Его участники проголосовали за присоединение полуострова к России. 17 марта президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании Республики Крым суверенным государством. 18 марта 2014 года Путин, председатель Совета министров Крыма Сергей Аксенов, председатель Государственного совета Крыма Владимир Константинов и глава Севастополя Алексей Чалый подписали Договор между Российской Федерацией и Республикой Крым о принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов.