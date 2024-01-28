РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 янв — ПРАЙМ. В Ростове-на-Дону произошло полное обрушение подъезда жилого многоквартирного дома, жертв и пострадавших нет, сообщил корреспондент РИА Новости с места происшествия. Юрист предупредила, как мошенники отнимают жилье "в рамках спецоперации"

В субботу вечером у первого подъезда пятиэтажного жилого дома на улице Нариманова, 72/3 частично обрушилась стена. Спасатели эвакуировали 95 человек.

Губернатор региона Василий Голубев сообщил, что никто не пострадал, так как жильцов эвакуировали накануне.

"Здание оцеплено. С утра в ПВР представители администрации города продолжили работу по расселению граждан в маневренный фонд", — написал он в своем Telegram-канале.

Более 50 человек находятся в пункте временного размещения после ЧП в многоквартирном доме в Ростове-на-Дону, сообщил глава администрации города Алексей Логвиненко.