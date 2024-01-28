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В Ростове-на-Дону обрушилась часть аварийного дома
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В Ростове-на-Дону произошло полное обрушение подъезда жилого многоквартирного дома, жертв и пострадавших нет, сообщил корреспондент РИА Новости с места происшествия. В субботу... ПРАЙМ, 28.01.2024
общество , регионы, экономика, новости, россия, ростов-на-дону, обрушение стены дома
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 янв — ПРАЙМ. В Ростове-на-Дону произошло полное обрушение подъезда жилого многоквартирного дома, жертв и пострадавших нет, сообщил корреспондент РИА Новости с места происшествия.
В субботу вечером у первого подъезда пятиэтажного жилого дома на улице Нариманова, 72/3 частично обрушилась стена. Спасатели эвакуировали 95 человек.
Губернатор региона Василий Голубев сообщил, что никто не пострадал, так как жильцов эвакуировали накануне.
"Здание оцеплено. С утра в ПВР представители администрации города продолжили работу по расселению граждан в маневренный фонд", — написал он в своем Telegram-канале.
Более 50 человек находятся в пункте временного размещения после ЧП в многоквартирном доме в Ростове-на-Дону, сообщил глава администрации города Алексей Логвиненко.