СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв — ПРАЙМ. В Крыму планируют инициировать вопрос признания незаконными и юридически ничтожными годы нахождения полуострова в составе независимой Украины, сообщил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов. В Крыму призвали ФРГ отказаться от роли "американского лакея"

Он отметил, что тема, определившая судьбу региона и "загнавшая крымчан против их воли в состав независимой Украины", должна получить четкую юридическую оценку.

"Нахождение Крыма в составе независимой Украины было незаконным, также как и развал Советского Союза. Замечу, что и Беловежские соглашения, и сам процесс "развода" союзных республик по сути являлся антиконституционным, был от начала до конца предательским", — пояснил Константинов.

Также он сообщил, что специальная рабочая группа продолжает работать над обоснованием признания незаконными актов 1954 года, по которым полуостров передали из состава РСФСР в состав УССР.

Константинов напомнил, что в 1991 году в Крыму проводили референдум о государственном статусе для того, чтобы активно участвовать в обновлении Советского Союза, в том числе и в создании и подписании нового союзного договора. Крым продолжит национализацию активов украинских олигархов

"Предательство в Беловежской пуще перечеркнуло усилия реформаторов, которые хотели радикальных перемен, но не развала страны. Но главное — оно, как и акты 1954 года, так и не получило пока юридической оценки. Такие вердикты высшей юридической инстанции необходимы для того, чтобы назвать вещи своими именами", — подчеркнул парламентарий.

В Крымской области 20 января 1991 года прошел референдум по вопросу воссоздания Крымской АССР. Это был первый плебисцит в истории Советского Союза. По его итогам, за воссоздание Крымской АССР как субъекта СССР и участника Союзного договора проголосовало 93,26% избирателей.

На основании результатов референдума 12 февраля 1991 года Верховная рада Украины приняла закон "О восстановлении Крымской Автономной Советской Социалистической Республики", при этом вторая часть вопроса, вынесенного на референдум — о повышении статуса Крыма до уровня субъекта СССР и участника Союзного договора — в данном законе учтена не была.

В 2014 году на фоне госпереворота на Украине в Крыму прошел референдум. Его участники проголосовали за присоединение полуострова к России. 17 марта президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании Республики Крым суверенным государством. 18 марта 2014 года Путин, председатель Совета министров Крыма Сергей Аксенов, председатель Государственного совета Крыма Владимир Константинов и глава Севастополя Алексей Чалый подписали Договор между Российской Федерацией и Республикой Крым о принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов.