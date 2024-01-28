МОСКВА, 28 янв — ПРАЙМ. Расположенный на Триумфальной площади в Москве Театр сатиры загорелся в воскресенье утром, из-под крыши здания идет дым, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС. В Ростове-на-Дону обрушилась часть аварийного дома

Отмечается, что на месте происшествия работают пожарные. Согласно предварительным данным, пострадавших нет.

"В 10:58 28.01.2024 года в Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по городу Москве поступило сообщение о пожаре по адресу, Триумфальная площадь, д. 2. По предварительным данным, пострадавших нет", — сказано в сообщении.

Источник в экстренных службах рассказал РИА Новости, что площадь возгорания составляет 180 квадратных метров. Позднее он сообщил, что площадь пожара возросла до 250 квадратных метров.

В Telegram-канале МЧС сообщается, что огонь распространяется по деревянным конструкциям здания.

"На пожаре в Театре сатиры наращиваются силы и средства. Огонь распространяется по деревянным конструкциям. На месте работают 76 огнеборцев и 21 единица техники", — сказано в сообщении.

В пресс-службе театра заявили, что на Основной сцене наблюдалось задымление, дневной спектакль отменили, а информация по поводу вечернего спектакля пока отсутствует.

"Наблюдалось задымление. Пожарные расчеты, конечно, вызваны. Ситуация под контролем. Подробности будут позже… Пострадавших нет", — заявила собеседница агентства РИА Новости.

В пресс-службе добавили, что днем должен был состояться спектакль, "но даже если бы его не было, по технике безопасности эвакуация всегда обязательна".

"Насчет вечернего спектакля пока нет информации", — сказала собеседница и добавила, что деньги за билеты на дневной спектакль вернут зрителям в полном объеме в ближайшее время, для этого им следует обратиться "по телефону на сайте или в кассы театра".

На Основной сцене Театра сатиры в 12:00 должен был пройти спектакль "Дороги, которые нас выбирают", в 19:00 — "Невольницы", на "Чердаке Сатиры" — "Родненькие мои".