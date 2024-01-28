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В Венгрии раскрыли планы по Украине после ее поражения
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Будапешт может выдвинуть территориальные претензии на Закарпатье после поражения Киева, сообщило издание Index со ссылкой на слова лидера венгерской крайне правой партии "Наша... ПРАЙМ, 28.01.2024
общество , экономика, новости, украина, венгрия, закарпатье, украинский конфликт
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 28 янв — ПРАЙМ. Будапешт может выдвинуть территориальные претензии на Закарпатье после поражения Киева, сообщило издание Index со ссылкой на слова лидера венгерской крайне правой партии "Наша Родина" Ласло Тороцкаи.
В ходе съезда партии в Будапеште Тороцкаи заявил, что если в результате конфликта государственность Украины прекратится, то "Наша Родина", как единственная партия в Венгрии, будет претендовать на Закарпатье.
Вместе с тем, он призвал к призвал к завершению конфликта путем прекращения огня и проведения мирных переговоров с Москвой.
Кроме того, Тороцкаи призвал венгерские власти налаживать связи со странами Глобального юга и обвинил Евросоюз в попытке колонизировать Венгрию.
Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что Россия стремится не раскручивать маховик украинского конфликта, а закончить его. Однако на Западе постоянно заявляют о необходимости продолжать боевые действия, наращивают поставки вооружений и готовят бойцов ВСУ на своих территориях. По словам российского лидера, если Киев хочет начать диалог, ему нужно отменить декрет о запрете переговоров.