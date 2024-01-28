МОСКВА, 28 янв — ПРАЙМ. Будапешт может выдвинуть территориальные претензии на Закарпатье после поражения Киева, сообщило издание Index со ссылкой на слова лидера венгерской крайне правой партии "Наша Родина" Ласло Тороцкаи. В США призвали Украину отдать часть территорий России

В ходе съезда партии в Будапеште Тороцкаи заявил, что если в результате конфликта государственность Украины прекратится, то "Наша Родина", как единственная партия в Венгрии, будет претендовать на Закарпатье.

Вместе с тем, он призвал к призвал к завершению конфликта путем прекращения огня и проведения мирных переговоров с Москвой.

Кроме того, Тороцкаи призвал венгерские власти налаживать связи со странами Глобального юга и обвинил Евросоюз в попытке колонизировать Венгрию.

Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что Россия стремится не раскручивать маховик украинского конфликта, а закончить его. Однако на Западе постоянно заявляют о необходимости продолжать боевые действия, наращивают поставки вооружений и готовят бойцов ВСУ на своих территориях. По словам российского лидера, если Киев хочет начать диалог, ему нужно отменить декрет о запрете переговоров.