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В Москве локализовали пожар в Театре сатиры
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Пожар в московском Театре сатиры локализовали на площади 250 квадратных метров, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. "Спасатели локализовали пожар в Театре сатиры... ПРАЙМ, 28.01.2024
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 28 янв — ПРАЙМ. Пожар в московском Театре сатиры локализовали на площади 250 квадратных метров, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
"Спасатели локализовали пожар в Театре сатиры на площади 250 квадратных метров", — заявил он.
Ранее в пресс-службе столичного главка МЧС сообщали, что пожарные службы работают в Театре сатиры, где из-под купола идет дым. Согласно предварительным данным, пострадавших нет. Отмечается, что в ликвидации пожара участвуют 14 единиц техники и 62 спасателя. В качестве предварительной версии пожара названы ремонтные работы в здании.