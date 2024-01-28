МОСКВА, 28 янв — ПРАЙМ. Пожар в московском Театре сатиры локализовали на площади 250 квадратных метров, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. В Ростове-на-Дону обрушилась часть аварийного дома

"Спасатели локализовали пожар в Театре сатиры на площади 250 квадратных метров", — заявил он.

Ранее в пресс-службе столичного главка МЧС сообщали, что пожарные службы работают в Театре сатиры, где из-под купола идет дым. Согласно предварительным данным, пострадавших нет. Отмечается, что в ликвидации пожара участвуют 14 единиц техники и 62 спасателя. В качестве предварительной версии пожара названы ремонтные работы в здании.