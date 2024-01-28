МОСКВА, 28 янв — ПРАЙМ. Полученные на российской полярной станции "Восток" данные показывают, что планета Земля сейчас находится в межледниковом периоде, теплый климат продлится еще десять тысяч лет, заявил глава Минприроды РФ Александр Козлов. Маск оценил опасность климатических изменений для человечества

"Мы находимся в межледниковом периоде, он гарантирует 20 тысяч лет тепла, 10 тысяч лет мы уже прожили, у нас еще гарантированно 10 тысяч лет тепла", — сообщил он в ходе церемонии ввода в опытную эксплуатацию нового зимовочного комплекса станции "Восток".

Козлов отметил, что данный вывод сделан на основе данных, полученных на станции "Восток".

Ранее он сообщил, что новоселье российские полярники должны отпраздновать в начале 2025 года.

Станция "Восток" является единственной круглогодичной внутриконтинентальной российской станцией в Антарктиде. В июле 1983 года на ней зафиксировали самую низкую температуру воздуха на планете — минус 89,2 градуса.

Работы по созданию нового зимовочного комплекса станции "Восток" ведутся с 2019 года. НЗК "Восток" включает в себя пять модулей (жилые и общественные помещения для полярников, энергоцентры и технические блоки для системы очистки и хранения воды, гараж). Длина комплекса — 140 метров, общая площадь помещений — примерно две тысячи квадратных метров. Станция стоит на опорах высотой в три метра, что позволит ей оставаться незанесенной на протяжении многих лет.