УДАПЕШТ, 28 янв — ПРАЙМ. Заявление о претензиях на украинское Закарпатье сделала лишь крайне правая венгерская партия "Наша Родина", другие фракции таких заявлений не делали, заявил РИА Новости лидер партии Ласло Тороцкаи. В Венгрии ответили на обвинения США в ведении пророссийской политики

"Согласно украинскому референдуму 1991 года, Закарпатье должно существовать как автономия с широким кругом прав. То, что нынешнее украинское правительство не соблюдает референдум, нелегитимно", — добавил он.

В случае конфликта Украина может утратить свою государственность, при этом "страна разделится" и "Закарпатье как автономия могло бы мирным путем воссоединиться с Венгрией", пояснил Тороцкаи.

Ранее в День независимости Польши он написал в Twitter "До встречи на общей польско-венгерской границе!" и прикрепил фотографию 1939 года, на которой изображены польский и венгерский пограничники, пожимающие руки на общей границе, образовавшейся после присоединения Закарпатья к Венгрии. Заявление Тороцкаи вызвало громкий протест со стороны Киева и Варшавы.

Закарпатье входило в состав Австро-Венгерской империи и после ее распада в результате Первой мировой войны отошло к Чехословакии. С 1939 года часть данной территории принадлежала Венгрии, но после разгрома гитлеровской Германии в Москве подписали соглашение о вхождении региона в состав Украинской ССР.

По итогам выборов в парламент Венгрии в апреле 2022 года, партия "Наша Родина" получила шесть мест в национальном собрании из 199.