Тороцкаи: претензии на Закарпатье предъявила только партия "Наша родина"
УДАПЕШТ, 28 янв — ПРАЙМ. Заявление о претензиях на украинское Закарпатье сделала лишь крайне правая венгерская партия "Наша Родина", другие фракции таких заявлений не делали, заявил РИА Новости лидер партии Ласло Тороцкаи.
"Согласно украинскому референдуму 1991 года, Закарпатье должно существовать как автономия с широким кругом прав. То, что нынешнее украинское правительство не соблюдает референдум, нелегитимно", — добавил он.
В случае конфликта Украина может утратить свою государственность, при этом "страна разделится" и "Закарпатье как автономия могло бы мирным путем воссоединиться с Венгрией", пояснил Тороцкаи.
Ранее в День независимости Польши он написал в Twitter "До встречи на общей польско-венгерской границе!" и прикрепил фотографию 1939 года, на которой изображены польский и венгерский пограничники, пожимающие руки на общей границе, образовавшейся после присоединения Закарпатья к Венгрии. Заявление Тороцкаи вызвало громкий протест со стороны Киева и Варшавы.
Закарпатье входило в состав Австро-Венгерской империи и после ее распада в результате Первой мировой войны отошло к Чехословакии. С 1939 года часть данной территории принадлежала Венгрии, но после разгрома гитлеровской Германии в Москве подписали соглашение о вхождении региона в состав Украинской ССР.
По итогам выборов в парламент Венгрии в апреле 2022 года, партия "Наша Родина" получила шесть мест в национальном собрании из 199.
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