МОСКВА, 28 янв — ПРАЙМ. Федеральная налоговая служба (ФНС) России описала новую мошенническую схему, где в просят принять участие в еще одной проверке с предоставлением финансовых данных, чтобы обнаружить подозрительные переводы. В ГД объяснили, как не попасть на налоги при продаже земельных участков

"Неизвестные от имени ФНС России рассылают электронные письма о выявлении подозрительных транзакций и активности налогоплательщика. Ему предлагается пройти дополнительную проверку и предоставить сведения по запросу службы (например, кассовые документы, счета-фактуры, накладные, акты приема-передачи, авансовые отчеты и товаросопроводительные документы)", — указывается в публикации в Telegram-канале ведомства.

В письме указываются данные "инспектора", к которому нужно обратиться. В случае отказа, счет счета налогоплательщика якобы будут заблокированы.

Служба отметила, что не отправляет подобные сообщения и не звонит, предлагая оплатить налоги в режиме онлайн. Уточняется, что вся необходимая информация о налогах и способах оплаты находится в личном кабинете налогоплательщика, а на почту приходят лишь автоматические уведомления, которые не содержат информации о подозрительных транзакциях.

Ранее официальный представитель МВД Ирина Волк рассказала про новый способ красть деньги через Систему быстрых платежей (СБП).