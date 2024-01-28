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https://1prime.ru/society/20240128/842913888.html
ФНС предупредила о новой схеме мошенников с "письмами от налоговой"
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Федеральная налоговая служба (ФНС) России описала новую мошенническую схему, где в просят принять участие в еще одной проверке с предоставлением финансовых данных, чтобы... ПРАЙМ, 28.01.2024
общество , налоги, экономика, новости, россия, фнс, мошенничество
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 28 янв — ПРАЙМ. Федеральная налоговая служба (ФНС) России описала новую мошенническую схему, где в просят принять участие в еще одной проверке с предоставлением финансовых данных, чтобы обнаружить подозрительные переводы.
"Неизвестные от имени ФНС России рассылают электронные письма о выявлении подозрительных транзакций и активности налогоплательщика. Ему предлагается пройти дополнительную проверку и предоставить сведения по запросу службы (например, кассовые документы, счета-фактуры, накладные, акты приема-передачи, авансовые отчеты и товаросопроводительные документы)", — указывается в публикации в Telegram-канале ведомства.
В письме указываются данные "инспектора", к которому нужно обратиться. В случае отказа, счет счета налогоплательщика якобы будут заблокированы.
Служба отметила, что не отправляет подобные сообщения и не звонит, предлагая оплатить налоги в режиме онлайн. Уточняется, что вся необходимая информация о налогах и способах оплаты находится в личном кабинете налогоплательщика, а на почту приходят лишь автоматические уведомления, которые не содержат информации о подозрительных транзакциях.
Ранее официальный представитель МВД Ирина Волк рассказала про новый способ красть деньги через Систему быстрых платежей (СБП).