МОСКВА, 29 янв — ПРАЙМ. Прием заявлений для участия в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) на выборах президента РФ стартует в понедельник, 29 января, и продлится до 11 марта, сообщили в ЦИК РФ. ЦИК 29 января рассмотрит регистрацию Путина на выборы президента

Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта.

Как следует из постановления ЦИК, заявление ДЭГ подается в электронном виде с использованием ЕПГУ (Единого портала государственных услуг) с 00:00 по московскому времени 29 января 2024 года и до 24:00 по московскому времени 11 марта 2024 года.

Избиратель может отозвать заявление ДЭГ через Госуслуги тоже не позднее 24:00 по московскому времени 11 марта 2024 года, и подать новое заявление для дистанционного голосования после отзыва, если не истек срок подачи. Информация о статусе обработки заявления ДЭГ поступит пользователю в личный кабинет на Госуслугах. Кроме того, как следует из постановления комиссии, избиратель, подавший заявление ДЭГ и не отозвавший его до 11 марта, будет исключен из списка избирателей на участке по месту жительства и не сможет получить бумажный бюллетень.

ДЭГ В РЕГИОНАХ

Согласно ранее принятому постановлению ЦИК, ДЭГ на выборах главы государства будут использовать 29 регионов: Москва, Карелия, Крым, Чувашия, Алтайский, Камчатский, Пермский края, Архангельская, Белгородская, Владимирская, Вологодская, Воронежская, Калининградская, Калужская, Курская, Липецкая, Московская, Мурманская, Нижегородская, Новгородская, Новосибирская, Псковская, Ростовская, Свердловская, Томская, Челябинская, Ярославская области, Севастополь, а также Ненецкий автономный округ.

Как отмечала глава ЦИК Элла Памфилова, если записавшиеся на ДЭГ по каким-то причинам не смогут проголосовать дистанционно, то они могут прийти на участок и отдать свой голос при помощи компьютеров, которые будут там установлены для этого. По ее словам, это поможет избежать возможных провокаций, когда человек записался дистанционно, а потом пришел на участок и сказал, что передумал и хочет проголосовать традиционно.

Также, по данным ЦИК, потенциально участие в ДЭГ могут принять около 38 миллионов избирателей. В 28 регионах электронное голосование будет проходить с использованием федеральной платформы, тогда как в Москве для дистанционного голосования используют свою информационную систему.

ГОЛОСОВАНИЕ В МОСКВЕ

Чтобы проголосовать дистанционно, москвичи могут не подавать заявку заранее, поскольку в столице используется электронный список избирателей. Об этом подчеркивала на заседании и глава Центризбиркома Элла Памфилова.

Электронный список учитывает всех избирателей, вне зависимости от избранного ими способа голосования. С его помощью члены участковых комиссий непосредственно перед выдачей бюллетеня могут удостовериться, что избиратель не проголосовал иными способами, в том числе электронно. Таким образом, попытки повторного голосования теряют смысл. Для участия в онлайн-голосовании москвичам достаточно полной учетной записи на портале мэра и правительства Москвы — mos.ru.

Кроме того, в избирательных участках Москвы будут установлены терминалы электронного голосования, которые будут также использованы при надомном голосовании. При помощи терминалов горожане смогут дистанционно участвовать в выборах с любого избирательного участка.