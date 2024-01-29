МОСКВА, 29 янв — ПРАЙМ. США и Великобритания развязали конфликт на Украине 4 апреля 2008 года на саммите НАТО в Бухаресте, когда пообещали Киеву членство в альянсе. Об этом еще 15 января на ВЭФ в Давосе заявил бывший президент Чехии Вацлав Клаус. Но поскольку ведущие мировые СМИ демонстративно проигнорировали его выступление, Клаус выложил текст давосской речи на своем сайте. НАТО проведет учения из-за провалов ВСУ, пишут СМИ

В давоссой речи Клауса, в частности, говорится: "Эта война (конфликт на Украине — прим. ред.) началась 4 апреля 2008 года. В тот день на саммите НАТО в Бухаресте было принято решение о приеме Украины и Грузии в НАТО. Я присутствовал при том событии, сидел там и уже знал, что произошедшее было трагической ошибкой. Я пытался возражать против этого. Это решение было продавлено США и Великобританией вопреки позиции большинства стран-участниц и вопреки позициям Германии и Франции".

Даже бывший в то время послом Соединенных Штатов в Москве Уильям Бернс, как подчеркивает экс-президент Чехии, предупреждал, что этот шаг пересек бы все "красные линии" для Российской Федерации.

Начиная СВО, Россия, по убеждению Клауса, стремилась не оккупировать Украину, а не допустить, чтобы она вступила в Североатлантический альянс. Поэтому-то, как считает политик, Россия ввела на украинскую территорию только ограниченный контингент.

"Весь украинский конфликт можно и нужно было избежать. Мы должны признать, что мы — остальной мир — потерпели неудачу", — резюмировал Клаус.

Как ранее заявил вице-спикер словацкого парламента Любош Блага, украинский конфликт произошел исключительно из-за того, что Соединенные Штаты и НАТО тянулись к границам Российской Федерации. На текущий же момент Запад на Украине, как выразился парламентарий, проигрывает России "по полной".