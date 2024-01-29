МОСКВА, 29 янв — ПРАЙМ. Необходимо найти комплексный подход к решению проблем нехватки инженерных кадров для российского оборонно-промышленного комплекса и других отраслей экономики, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев в ходе выступления в Санкт-Петербургском государственном морском техническом университете на совещании по подготовке инженерных кадров для высокотехнологичных отраслей промышленности. Англосаксы не прекратят прокси-войну против России, заявил Патрушев

"Подготовка инженерных кадров как в интересах оборонно-промышленного комплекса, так и в интересах других отраслей экономики приобретает особо важное значение. В настоящее время остро стоит вопрос дефицита инженерных кадров. Данную проблему необходимо решать комплексно, с участием государства и предприятий", — заметил Патрушев.

Отмечается, что президент России Владимир Путин также акцентировал внимание на необходимости достижения научно-технического и кадрового суверенитета во время своего визита в Санкт-Петербургский государственный морской технический университет.

На совещании обсуждались вопросы повышения качества подготовки инженерных кадров на примере СПбГМТУ, а также промежуточные итоги реализации поручений президента по повышению качества подготовки инженеров для высокотехнологичных отраслей промышленности России. Также обсуждались вопросы синхронизации и унификации целей и задач инновационных научно-технологических центров "Приморская долина" и "Невская дельта".