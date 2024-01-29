2024-01-29T17:23:56+03:00
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CAS дисквалифицировал фигуристку Валиеву на четыре года
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Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицирует Камилу Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил, следует из сообщения на сайте суда. Сообщается, что срок... ПРАЙМ, 29.01.2024
общество , новости, россия, спорт
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 29 янв — ПРАЙМ. Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицирует Камилу Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил, следует из сообщения на сайте суда.
Сообщается, что срок дисквалификации отсчитывается с 25 декабря 2021 года. Валиева сдала положительную допинг-пробу во время чемпионата России 2021 года. После проведенного расследования дисциплинарный антидопинговый комитет Российского антидопингового агентства (РУСАДА) не выявил вины или халатности спортсменки, но ее результаты на чемпионате России были аннулированы.
В CAS отметили, что фигуристка не смогла доказать отсутствия намерения принимать допинг. "Тщательно рассмотрев все представленные доказательства, комиссия CAS пришла к выводу, что Валиева не смогла доказать, что она не принимала допинг умышленно", — сказано в заявлении.
Всемирное антидопинговое агентство передало дело Валиевой в CAS, к которому присоединились Международный союз конькобежцев и Российский антидопинговый комитет. В связи с этим, Международный олимпийский комитет принял решение отложить награждение медалистов командного турнира по фигурному катанию на Играх-2022 до вынесения решения судом.