МОСКВА, 29 янв — ПРАЙМ. Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицирует Камилу Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил, следует из сообщения на сайте суда. ЦБ выпустил памятные серебряные монеты серии "Российский спорт"

Сообщается, что срок дисквалификации отсчитывается с 25 декабря 2021 года. Валиева сдала положительную допинг-пробу во время чемпионата России 2021 года. После проведенного расследования дисциплинарный антидопинговый комитет Российского антидопингового агентства (РУСАДА) не выявил вины или халатности спортсменки, но ее результаты на чемпионате России были аннулированы.

В CAS отметили, что фигуристка не смогла доказать отсутствия намерения принимать допинг. "Тщательно рассмотрев все представленные доказательства, комиссия CAS пришла к выводу, что Валиева не смогла доказать, что она не принимала допинг умышленно", — сказано в заявлении.

Всемирное антидопинговое агентство передало дело Валиевой в CAS, к которому присоединились Международный союз конькобежцев и Российский антидопинговый комитет. В связи с этим, Международный олимпийский комитет принял решение отложить награждение медалистов командного турнира по фигурному катанию на Играх-2022 до вынесения решения судом.