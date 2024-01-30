МОСКВА, 29 янв — ПРАЙМ. Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный угрожает, что в случае снятия с должности выйдет в отставку по состоянию здоровья, сообщила в соцсети заместитель главы комитета Верховной рады Украины по вопросам нацбезопасности Марьяна Безуглая. Об этом пишет РИА Новости. В Раде признали, что Украина пожертвовала частью суверенитета

Парламентарий опубликовала фото Залужного, предположив, что у него имеются проблемы с алкоголем.

"Генерал шантажирует, что в случае отставки не останется в ВСУ, а уволится через ВВК (военно-врачебная комиссия — прим. ред.)", — сообщила Безуглая, не объяснив, кого конкретно, на ее взгляд, "шантажирует" главком.

Вместо этого она тут же безапелляционно обвинила Залужного в трюкачестве: "Это типичный трюк: здоровых у нас нет, есть недообследованные. И даже по моим скромным личным наблюдениям, генералитет проворачивал это очень много раз. Ну а дальше блогерство или еще что-то, "я делал, мне не дали" и так далее".

Затем парламентарий, по сути, вступая в прямое противоречие со своими прежними высказываниями, заявила, что отказывается "комментировать слухи", но в то же время отметила, что "чем скорее это произойдет" (то есть, чем скорее главком выйдет в отставку по состоянию здоровья), тем больше у Украины будет шансов "вырваться из ада".

В Верховной рада ранее сообщили, что главкому ВСУ уже объявили об отставке, но текста указа еще нет. Залужному, как пояснили в парламенте, предложили должность посла в одном из государств Европы, однако тот ответил отказом.

Сообщал об увольнении главкома и экс-депутат Рады Борислав Береза. В ответ украинское минобороны опубликовало в Telegram опровержение со словами "это неправда". Также с опровержением выступил пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Сергей Никифоров.