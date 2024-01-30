МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. Владимир Зеленский предложил в понедельник главкому ВСУ Валерию Залужному покинуть пост, при этом не предложил другой значимой должности, утверждает украинское издание "Зеркало недели" со ссылкой на источники в офисе Зеленского и окружении Залужного. Зеленский раскрыл численность ВСУ

"Да, такое предложение было. Со своей стороны Залужный ответил, что это право верховного главнокомандующего решать, с кем ему работать", — сообщили источники издания в ответ на вопрос, предлагал ли Зеленский Залужному уйти в отставку.

Издание сообщает, что у источников спросили, писал или собирается Залужный писать рапорт об отставке. Те ответили, что не писал и писать не намерен, добавив, что для снятия Залужного с должности указом Зеленского нужно представление министра обороны Рустема Умерова.

"Нет, не писал и не намерен этого делать… Ничего адекватного или существенного Залужному не предложили. Речь шла только о статусе помощника или советника", — цитирует издание слова источников.

Кроме того, источники "Зеркала недели" подтвердили, что потенциальная отставка Залужного, которую пока не оформили указом, является лишь первым звеном в цепочке кадровых изменений в командовании ВСУ и политическом руководстве страны.

Ранее в понедельник украинский парламентарий Алексей Гончаренко со ссылкой на собственные источники заявил, что Залужному объявили о его отставке, но текста самого указа пока нет, также сообщается, что ему предлагали должность посла, от которой он отказался. Позднее пресс-секретарь Владимира Зеленского Сергей Никифоров в комментарии изданию "Украинская правда" опроверг слухи о возможной отставке Залужного, по его словам, подобное решение точно не принималось на Банковой. Сам Зеленский в своем вечернем обращении к украинцам ни слова не упомянул о ранее распространенной информации об отставке главкома ВС.