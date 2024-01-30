ХЕЛЬСИНКИ, 30 янв — ПРАЙМ. В Эстонии предложили поднять минимальную зарплату учителям до 1820 евро, чтобы закончить бессрочную забастовку, рассказали в пресс-службе министерства науки и образования. В Берлине начался массовый протест фермеров

"В бюджетах министерств, возглавляемых представителями партии "Эстония 200" и Социал-демократической партии, для этой цели были найдены 5,7 миллиона евро. За счет этих средств минимальная зарплата учителя увеличилась бы на 17 евро, с 1803 до 1820 евро в месяц (брутто), или на 4,1% по сравнению с прошлым годом", — сообщается в материале.

Министр образования Кристина Каллас заявила, что предложила Союзу работников образования Эстонии закончить трудовой спор о зарплатах. Она также высказала надежды на то, что после оформления соглашения забастовки прекратятся в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что 22 января учителя общеобразовательных школ Эстонии начали бессрочную забастовку с требованиями повышения заработных плат. Правительство, в свою очередь, не пошло на уступки, после чего забастовка продолжилась. В список требований учителей также входят гарантии того, что их зарплата достигнет 120% от средней по Эстонии к 2027 году. На прошлой неделе правительство в очередной раз заявило, что не может найти деньги для учителей.

Лидер профсоюза работников образования Реэмо Вольтри рассказал, что в 2024 году минимальная зарплата учителей должна достичь 1836 евро, что на 33 евро больше нынешней зарплаты. Это означает затраты в размере порядка 10,8 миллиона евро для госбюджета.