МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов сообщил РИА Новости, что считает нужным наказывать мошенников, использующих технологии имитации голоса, штрафом в 100-кратном размере от суммы причиненного ущерба. Россиян предупредили, на что будут способны мошенники в перспективе

В понедельник официальный сайт администрации Королева информировал, что 11-летняя школьница передала мошенникам через курьера 275 тысяч рублей, которые взяла у родителей. По данным Telegram-канала SHOT, мошенники сымитировали по телефону голос бабушки школьницы и сообщили, что женщина попала в аварию, ей грозит уголовный срок.

"Произошло очередное ухищрение мошенников — обман ребенка. Насколько мне известно, мошенникам грозит до шести лет колонии, однако этого недостаточно. Мошенники какими только способами не пытаются выкрасть деньги, и их становится все больше. Уверен, что наказание штрафом в 100-кратной величине причиненного ущерба за мошенничество в подделывании голосов близких людей с целью хищения денежных средств позволит сократить количество случаев мошенничества", — рассказал агентству Чернышов.

В его пресс-службе пояснили, что в дальнейшем парламентарий планирует обсудить инициативу с коллегами по фракции и подготовить законопроект о штрафах.