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Депутат призвал наказывать некоторых мошенников в 100-кратном размере
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Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов сообщил РИА Новости, что считает нужным наказывать мошенников, использующих технологии имитации голоса, штрафом в 100-кратном размере от... ПРАЙМ, 30.01.2024
общество , новости, госдума, россия, мошенники
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов сообщил РИА Новости, что считает нужным наказывать мошенников, использующих технологии имитации голоса, штрафом в 100-кратном размере от суммы причиненного ущерба.
В понедельник официальный сайт администрации Королева информировал, что 11-летняя школьница передала мошенникам через курьера 275 тысяч рублей, которые взяла у родителей. По данным Telegram-канала SHOT, мошенники сымитировали по телефону голос бабушки школьницы и сообщили, что женщина попала в аварию, ей грозит уголовный срок.
"Произошло очередное ухищрение мошенников — обман ребенка. Насколько мне известно, мошенникам грозит до шести лет колонии, однако этого недостаточно. Мошенники какими только способами не пытаются выкрасть деньги, и их становится все больше. Уверен, что наказание штрафом в 100-кратной величине причиненного ущерба за мошенничество в подделывании голосов близких людей с целью хищения денежных средств позволит сократить количество случаев мошенничества", — рассказал агентству Чернышов.
В его пресс-службе пояснили, что в дальнейшем парламентарий планирует обсудить инициативу с коллегами по фракции и подготовить законопроект о штрафах.