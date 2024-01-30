МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. Президент Украины Владимир Зеленский попыткой уволить главкома ВСУ Валерия Залужного мог спровоцировать нестабильную ситуацию. Такое мнение выразил киевский политолог Михаил Гончар в беседе с Radio NV. Зеленский усомнился в возможностях Европы помочь Украине

"Если бы вчерашний замысел (с отстранением главкома. — прим. ред.) удался, то правительство своими руками <…> сделало бы из Залужного реального политического конкурента, тяжеловеса. Я думаю, что вчера вечером они немного отступили от пропасти", — отметил политолог.

П мнению Гончара, Зеленский страдает бонапартизмом, и его политическая карьера может закончиться так же неудачно, как у Наполеона. Об этом свидетельствует его намерение вступить в конфликт с командованием Вооруженных сил Украины.

Ранее 29 января депутат Рады Алексей Гончаренко*, что Владимир Зеленский предложил Валерию Залужному покинуть пост без назначения на другую значимую должность. Согласно публикации в украинском издании "Зеркало недели", что украинский лидер лично встретился с Залужным и предложил ему написать рапорт об отставке, однако тот отказался.

Позднее Министерство обороны Украины опровергло отставку Залужного.

* внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга