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В Киеве раскрыли, что случилось с Зеленским из-за Залужного
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Президент Украины Владимир Зеленский попыткой уволить главкома ВСУ Валерия Залужного мог спровоцировать нестабильную ситуацию. Такое мнение выразил киевский политолог Михаил... ПРАЙМ, 30.01.2024
общество , новости, в мире, украина, валерий залужный, владимир зеленский
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. Президент Украины Владимир Зеленский попыткой уволить главкома ВСУ Валерия Залужного мог спровоцировать нестабильную ситуацию. Такое мнение выразил киевский политолог Михаил Гончар в беседе с Radio NV.
"Если бы вчерашний замысел (с отстранением главкома. — прим. ред.) удался, то правительство своими руками <…> сделало бы из Залужного реального политического конкурента, тяжеловеса. Я думаю, что вчера вечером они немного отступили от пропасти", — отметил политолог.
П мнению Гончара, Зеленский страдает бонапартизмом, и его политическая карьера может закончиться так же неудачно, как у Наполеона. Об этом свидетельствует его намерение вступить в конфликт с командованием Вооруженных сил Украины.
Ранее 29 января депутат Рады Алексей Гончаренко*, что Владимир Зеленский предложил Валерию Залужному покинуть пост без назначения на другую значимую должность. Согласно публикации в украинском издании "Зеркало недели", что украинский лидер лично встретился с Залужным и предложил ему написать рапорт об отставке, однако тот отказался.
Позднее Министерство обороны Украины опровергло отставку Залужного.
* внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга