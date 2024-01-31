ВОРОНЕЖ, 31 янв — ПРАЙМ. Тридцать жителей Воронежской области установили антирекорд, переведя телефонным мошенникам за сутки 30 миллионов рублей, сообщило ГУМВД по региону. Российские банки начнут возмещать украденные мошенниками средства

"Шокирующее число воронежцев пострадало от рук мошенников за истекшие сутки. 30 жителей региона перевели аферистам более 30 миллионов рублей", — рассказали в ведомстве

Начальник пресс-службы ГУМВД Наталья Куликова, в свою очередь, подчеркнула, что количество пострадавших и сумма похищенных средств стали рекордными для региона. По ее словам, в один из летних дней 2023 года злоумышленники украли 25 миллионов рублей у доверчивых граждан.

Ранее сообщалось, что российские банки с 25 июля 2024 года начнут возмещать деньги гражданам, которые пострадали от действий мошенников из-за некачественной работы антифрод-системы.