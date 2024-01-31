2024-01-31T12:42:24+03:00
2024-01-31T12:42:24+03:00
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Правительство направит финансирование на изучение разработки БПЛА в школах
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Правительство России направит 8,3 миллиарда рублей на оснащение школ и колледжей в 30 регионах страны оборудованием для изучения процессов разработки, производства и эксплуатации... ПРАЙМ, 31.01.2024
общество , новости, россия, бпла, правительство
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Правительство России направит 8,3 миллиарда рублей на оснащение школ и колледжей в 30 регионах страны оборудованием для изучения процессов разработки, производства и эксплуатации беспилотников, пишет РИА Новости со ссылкой на документ.
Согласно документу, финансирование будут осуществляться в рамках проекта "Стимулирование спроса на отечественные беспилотные авиационные системы". По данным издания, программа будет реализована через дополнительные образовательные программы, которые будут доступны более чем в 550 образовательных организациях.
В конце 2022 года президент России Владимир Путин поручил правительству создать непрерывную систему подготовки специалистов в области беспилотных авиационных систем.