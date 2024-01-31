МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Правительство России направит 8,3 миллиарда рублей на оснащение школ и колледжей в 30 регионах страны оборудованием для изучения процессов разработки, производства и эксплуатации беспилотников, пишет РИА Новости со ссылкой на документ. Российские аэродромы заинтересованы в установке защиты от БПЛА

Согласно документу, финансирование будут осуществляться в рамках проекта "Стимулирование спроса на отечественные беспилотные авиационные системы". По данным издания, программа будет реализована через дополнительные образовательные программы, которые будут доступны более чем в 550 образовательных организациях.

В конце 2022 года президент России Владимир Путин поручил правительству создать непрерывную систему подготовки специалистов в области беспилотных авиационных систем.