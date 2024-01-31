МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Экспертиза поражающих элементов в обшивке Ил-76 предварительно подтверждает, что борт был сбит зенитным ракетным комплексом западного производства, заявил представитель экстренных служб. Раскрыта причина крушения самолета Ил-76

Ранее 24 января в Белгородской области потерпел крушение самолет Ил-76, перевозивший 65 украинских военнопленных. Сообщалось, что ни один пассажир, в том числе шесть членов экипажа и три сопровождающих, не выжили. Позднее в Министерстве обороны заявили, что киевские власти прекрасно знали о готовящейся перевозке пленных на обмен.

"Предварительная экспертиза обнаруженных в самолете поражающих элементов показывает принадлежность ракеты к ЗРК западного производства", — сказал собеседник агентства, не уточняя другие детали.

Как заявлял глава комитета Государственной Думы по обороне Андрей Картаполов, Ил-76 сбили тремя ракетами, их выпустили из немецкого ЗРК Patriot или IRIS-T. Президент Украины Владимир Зеленский, в свою очередь, призвал провести международное расследование авиакатастрофы.