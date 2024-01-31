ПАРИЖ, 31 янв — ПРАЙМ. Протестующие во Франции фермеры угостили правоохранителей, преграждающих им дорогу на Париж в департаменте Валь-д'Уаз в Парижском регионе, "французскими яблоками" в знак памяти о бывшем президенте Жаке Шираке, который также возглавлял минсельхоз страны в 1972-1974 годах, сообщил в среду телеканал BFMTV. СМИ: Макрон отправился в путешествие, пока Париж блокируют фермеры

"В департаменте Валь-д'Уаз, где силы правопорядка и фермеры соседствуют на блокаде, между двумя группами состоялся дружественный жест. "Французские яблоки" были розданы утром полицейским, жандармам и (членам спецподразделения национальной полиции — ред.) республиканской роты безопасности на месте", — говорится в сообщении телеканала.

По словам одного из фермеров, этот жест был сделан "в память о Жаке Шираке, очень хорошем министре сельского хозяйства", передаёт BFMTV.

Ранее профсоюзы фермеров объявили о намерении организовать полную блокаду Парижа, чтобы препятствовать поставкам в столицу любых товаров. Аграрии планируют организовать "осаду" двух ключевых парижских аэропортов — Руасси-Шарль-де-Голль и Орли, — а также крупнейшего в Европе продуктового рынка Ранжис к югу от города. На всех восьми автотрассах, ведущих в столицу, фермеры организуют блокады.

Глава МВД страны Жеральд Дарманен ранее заявил, что число протестующих в среду достигло 10 тысяч человек, добавив, что для манифестантов были установлены "красные линии": не въезжать в Париж и не блокировать крупнейший в Европе продуктовый рынок Ранжис.

Во Франции в последние недели протесты фермеров набирают обороты. Протестующие блокируют ключевые автотрассы, перекрывая движение тракторами, стогами сена и кучами навоза. Фермеры также забрасывают префектуры и здания администрации навозом и отходами. Они требуют признания важности их деятельности и осуждают политику правительства в сфере сельского хозяйства, которая, по их мнению, делает их неконкурентоспособными.

В частности, фермеры выступают против импортирования сельхозпродукции, ограничений на использование воды для ирригации, повышения стоимости дизельного топлива, а также ограничивающих мер по защите экологии и роста финансовой нагрузки на производство.