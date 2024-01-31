МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Международный суд ООН отклонил большинство претензий Украины к России по Международной конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в Крыму, сообщила в среду председатель суда Джоан Донохью. ООН запросила у доноров средства на гумпомощь Украине в 2024 году

"Международный суд не пошел на поводу у Киева и принципиально отказался признать Россию "государством-агрессором". Суд также отверг украинские инсинуации о том, что ДНР и ЛНР якобы являются "террористическими организациями", — говорится в сообщении на сайте МИД России.

Как отметили в министерстве, "вердиктом Суда Киев рассчитывал подкрепить свои требования о передаче ему украденных на Западе российских активов и введении против России международных рестрикций".

Суд ООН также признал, что жители Крыма имеют доступ к образованию на крымско-татарском и украинском языках, однако сокращение школ с преподаванием на украинском языке нарушает МКЛРД в части права на образование.

Согласно постановлению, суд не нашел доказательств приведенных в иске Украины обвинений в расовой дискриминации крымских татар и украинцев после 2014 года.