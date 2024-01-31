2024-01-31T21:10:25+03:00
2024-01-31T21:10:25+03:00
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2024
https://1prime.ru/society/20240131/842951809.html
Суд ООН отклонил почти все пункты иска Киева к Москве по Донбассу и Крыму
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Международный суд ООН отклонил большинство претензий Украины к России по Международной конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в Крыму, сообщила в среду председатель суда... ПРАЙМ, 31.01.2024
право, общество , новости, мир, оон, иск, украина, россия
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Международный суд ООН отклонил большинство претензий Украины к России по Международной конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в Крыму, сообщила в среду председатель суда Джоан Донохью.
"Международный суд не пошел на поводу у Киева и принципиально отказался признать Россию "государством-агрессором". Суд также отверг украинские инсинуации о том, что ДНР и ЛНР якобы являются "террористическими организациями", — говорится в сообщении на сайте МИД России.
Как отметили в министерстве, "вердиктом Суда Киев рассчитывал подкрепить свои требования о передаче ему украденных на Западе российских активов и введении против России международных рестрикций".
Суд ООН также признал, что жители Крыма имеют доступ к образованию на крымско-татарском и украинском языках, однако сокращение школ с преподаванием на украинском языке нарушает МКЛРД в части права на образование.
Согласно постановлению, суд не нашел доказательств приведенных в иске Украины обвинений в расовой дискриминации крымских татар и украинцев после 2014 года.