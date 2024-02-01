МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный был "назначенным менеджером", поэтому вопрос о его отставке не стоит политизировать, заявил советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк в эфире всеукраинского телемарафона. В Совфеде предположили, что Боррель претендует на должность Залужного

Ранее газета Financial Times обнародовала сведения о возможной отставке Залужного. Отмечалось, что Зеленский предложил главкому должность советника после отставки. Согласно данным издания The Economist, должность главкома ВСУ предложили главе ГУР Минобороны Украины Кириллу Буданову, однако он отказался. Издание также упомянули командующего армией Александра Сырского в качестве возможного претендента на эту должность.

"А почему мы политизируем этот вопрос? Это вертикаль верховного главнокомандующего. В чем тут дискуссия? Уволит, не уволит. Есть вертикаль, где есть президент, который назначает менеджеров. Одним из таких назначенных президентом менеджеров является главнокомандующий", — отметил Подоляк.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отмечала, что ситуация вокруг возможной отставки главнокомандующего Вооруженных сил Украины Валерия Залужного говорит об агонии киевских властей.