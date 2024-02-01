МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. В Госдуме предложили выделить дополнительное финансирование вузам, выпускники которых работают по специальности. С такой инициативой к вице-премьеру Дмитрию Чернышенко обратились лидер фракции "Справедливая Россия — За правду" Сергей Миронов и первый заместитель руководителя фракции Яна Лантратова. Миронов предложил освободить детей малоимущих семей от сдачи ЕГЭ

По словам Миронова, в настоящее время в некоторых вузах наблюдается ситуация, когда почти 90 процентов выпускников трудоустраиваются не по специальности. Кроме того, многие из них обучались на бюджетной основе.

"Есть вузы, где не работают по специальности до 90% выпускников, в том числе те, кто получает образование на бюджетных местах. то есть за деньги государства. С какого перепуга? И мы предлагаем — давайте мы введем правило, будем дополнительно финансировать те вузы, выпускники которых работают по специальности", — заметил политик.

Согласно инициативе, вуз сможет получать допфинансирование с коэффициентом 1.3, если 90 процентов выпускников трудоустроены по специальности. Если более 75 процентов выпускников работают по специальности, доплата составила бы коэффициент 1,2, а если более 60 процентов — коэффициент 1,1.