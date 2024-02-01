2024-02-01T12:27:57+03:00
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В ГД предложили поощрять вузы, выпускники которых работают по специальности
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В Госдуме предложили выделить дополнительное финансирование вузам, выпускники которых работают по специальности. С такой инициативой к вице-премьеру Дмитрию Чернышенко обратились... ПРАЙМ, 01.02.2024
общество , финансы, новости, россия, образование, специальность
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. В Госдуме предложили выделить дополнительное финансирование вузам, выпускники которых работают по специальности. С такой инициативой к вице-премьеру Дмитрию Чернышенко обратились лидер фракции "Справедливая Россия — За правду" Сергей Миронов и первый заместитель руководителя фракции Яна Лантратова.
По словам Миронова, в настоящее время в некоторых вузах наблюдается ситуация, когда почти 90 процентов выпускников трудоустраиваются не по специальности. Кроме того, многие из них обучались на бюджетной основе.
"Есть вузы, где не работают по специальности до 90% выпускников, в том числе те, кто получает образование на бюджетных местах. то есть за деньги государства. С какого перепуга? И мы предлагаем — давайте мы введем правило, будем дополнительно финансировать те вузы, выпускники которых работают по специальности", — заметил политик.
Согласно инициативе, вуз сможет получать допфинансирование с коэффициентом 1.3, если 90 процентов выпускников трудоустроены по специальности. Если более 75 процентов выпускников работают по специальности, доплата составила бы коэффициент 1,2, а если более 60 процентов — коэффициент 1,1.