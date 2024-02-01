ВОРОНЕЖ, 1 фев — ПРАЙМ. Воронежца по фамилия Амфетаминов заключили под стражу за торговлю мефедроном, говорится в сообщении Советского районного суда. В Госдуме захотели проверить чиновников на наркотики

"Подозреваемый Амфетаминов М.Е. нигде не работает, не имеет постоянного и легального источника дохода, тем самым может продолжить заниматься преступной деятельностью <…> или иным путем воспрепятствовать производству по уголовному делу. Поэтому, оставаясь на свободе, может скрыться", — рассказали в суде.

Там также уточнили, что Амфетаминов М.Е., его подельник Чичин и "иные неустановленные лица" в конце января текущего года привезли в Советский район Воронежа расфасованный по меньше мере пять свертков мефедрона. Общий вес наркотика составил 4,22 грамма, их него было сделано минимум пять закладок.

Позднее Чичин с Амфетаминовым были задержаны сотрудниками полиции, после чего было возбуждено уголовное дело по статье о сбыте наркотиков в крупном размере. Уточняется, что Амфетаминов отказался от дачи показаний.

Санкция статьи, по которой проходит Амфетаминов, предусматривает от 10 до 20 лет лишения свободы.