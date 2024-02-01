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Конгрессмены США раскритиковали Байдена за его слова о кризисе в Техасе
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Члены конгресса США, включая сенаторов и членов палаты представителей, раскритиковали президента Джо Байдена за его заявление о том, что он сделал "все возможное" для разрешения... ПРАЙМ, 01.02.2024
общество , новости, сша, техас, джо байден
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Члены конгресса США, включая сенаторов и членов палаты представителей, раскритиковали президента Джо Байдена за его заявление о том, что он сделал "все возможное" для разрешения миграционного кризиса в Техасе, передает Fox News.
"Разумеется, нет. Он бредит… Он сделал все, что можно, чтобы держать границу открытой, чтобы позволить миллионам нелегалов пересекать нашу границу. Это вторжение, а он… содействует и помогает этому вторжению", — сообщила в беседе с телеканалом сенатор от Республиканской партии Синтия Ламмис.
По мнению члена палаты представителей от Калифорнии, республиканца Майка Гарсии, американский лидер обладает всеми законодательные рычаги от исполнительной ветви власти, чтобы на самом деле обеспечить безопасность на границе.
Ранее губернатор Техаса Грег Эбботт объявил о "вторжении" и принял меры самообороны в связи с проблемой неконтролируемого потока мигрантов после того, как Верховный суд дал разрешение на демонтаж забора с колючей проволокой на границе с Мексикой.
Губернаторы-республиканцы из 25 штатов выразили свою солидарность с Техасом и обвинили Байдена в бездействии по борьбе с нелегальной миграцией.