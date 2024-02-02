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В Кремле прокомментировали заявления Киева о передаче тел пленных с Ил-76
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Кремль не получал от Киева обращений с просьбой передать тела пленных, которые погибли при крушении российского Ил-76 в Белгородской области, заявил пресс-секретарь президента... ПРАЙМ, 02.02.2024
общество , новости, россия, кремль, дмитрий песков, катастрофа ил-76, украина
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. Кремль не получал от Киева обращений с просьбой передать тела пленных, которые погибли при крушении российского Ил-76 в Белгородской области, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"В администрацию нет", — ответил он на вопрос, поступало ли такое обращение в администрацию президента.
Ранее представитель главного управления разведки минобороны Украины Андрей Юсов заявил, что Киев обращался к Москве с просьбой передать тела пленных, погибших при крушении Ил-76.
Минобороны России 24 января сообщило, что транспортный самолет Ил-76 в 11 часов утра по московскому времени потерпел крушение в Белгородской области. На борту находились, в том числе, украинские военнопленные, которых везла на обмен. Губернатор региона Вячеслав Гладков позднее уточнил, что ЧП произошло в поле возле населенного пункта в Корочанском районе. По его словам, в результате авиакатастрофы никто не выжил.
Глава Корочанского района Белгородской области Николай Нестеров позднее написал в Telegram, что в результате авиакатастрофы никто из местных жителей не пострадал.
Позднее экспертиза заключила, что Ил-76 был сбит ВСУ американской системой Patriot. Об этом заявлял президент России Владимир Путин 31 января в ходе встречи с доверенными лицами.