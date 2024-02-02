МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. Кремль не получал от Киева обращений с просьбой передать тела пленных, которые погибли при крушении российского Ил-76 в Белгородской области, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. СМИ рассказали, какую маскировку используют украинцы в попытке сбежать

"В администрацию нет", — ответил он на вопрос, поступало ли такое обращение в администрацию президента.

Ранее представитель главного управления разведки минобороны Украины Андрей Юсов заявил, что Киев обращался к Москве с просьбой передать тела пленных, погибших при крушении Ил-76.

Минобороны России 24 января сообщило, что транспортный самолет Ил-76 в 11 часов утра по московскому времени потерпел крушение в Белгородской области. На борту находились, в том числе, украинские военнопленные, которых везла на обмен. Губернатор региона Вячеслав Гладков позднее уточнил, что ЧП произошло в поле возле населенного пункта в Корочанском районе. По его словам, в результате авиакатастрофы никто не выжил.

Глава Корочанского района Белгородской области Николай Нестеров позднее написал в Telegram, что в результате авиакатастрофы никто из местных жителей не пострадал.

Позднее экспертиза заключила, что Ил-76 был сбит ВСУ американской системой Patriot. Об этом заявлял президент России Владимир Путин 31 января в ходе встречи с доверенными лицами.